تغريدة لرئيس الوزراء القطري الأسبق تواجه ردودا لاذعة من السعوديين

الثلاثاء 7 أبريل 2020

واجهت تغريدة لرئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم ردودا لاذعة من السعوديين، الذين اعتبروا محتواها ”شامتا“ في المملكة.



وألمح بن جاسم في تغريدته ”الشامتة“ إلى وجود نقص في بعض المواد الغذائية بأسواق السعودية، مستحضرا تصريحا لوزير الخارجية السعودي إبان بداية مقاطعة قطر من قبل الرباعية العربية.

ودعا المسؤول القطري المثير إلى ”مساعدة السعودية“، الأمر الذي قوبل بغضب وسخرية من رواد موقع تويتر، حيث نشرت التغريدة.

وعلق على التغريدة الأمير خالد آل سعود قائلا: ”أبشرك .. من كثر الموجود في الأسواق ماندري وش نشتري؟ وش نخلي؟ ولله الحمد والمنة .. طلع السعودية من راسك وأرتاح الله يصلحك“.

ورد الإعلامي السعودي منصور الخميس على تغريدة بن جاسم بالقول: ”مع توقف حركة الطيران وانحسار الشحن وضعف الإمدادات من إيران لقطر بدأ النظام القطري يشعر بالرعب والخوف؛ فأزمة كورونا التي أثرت على دول العالم المنفتحة على بعضها سيكون تأثيرها على قطر المهددة أكثر من غيرها نتيجة المقاطعة وانخفاض الإمدادات الغذائية. شعب قطر تورط بحكومة حمقاء“

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من جانبه كتب الإعلامي السعودي عضوان الأحمري: ”لماذا غرّد حمد بن جاسم بنفسه بهذه التغريدة؟ لأن قطر فقدت خلاياها التحريضية الإلكترونية وجماعات الإرجاف التي كانت تستخدمها داخل السعودية. هذه حقيقة وليست رأيا. اختفت أدوات قطر، فاضطر بن جاسم بنفسه للإرجاف“.

وقال أحد المغردين في رد لاذع: ”حمد بن جاسم كان يعد القذافي إنه خلال عشر سنوات سوف تكون السعودية في مصاف الدول المُقسمة، دارت الايام ورحل القذافي وأصبح حمد مجرد مغرد ينافسنا في التغريد عبر تويتر، إذا لم تعرف حجمك جيدا ولم تستوعب عمق التاريخ السياسي فسوف تصبح في البداية إحدى الادوات وفي النهاية فتات النفايات“.

وعلق آخر بالقول: ”خطابة الخليج الغراب حمد بن جاسم خلك في الشبك لايكثر يالغراب السعودية العظمى، ولله الحمد لديها أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط نرجع ونقولك يا حرامي الدوحة مافي مراعي“.

وكتب مغرد يدعى فهد: ”ليعلم الخائن حمد بن جاسم ماذا تفعل السعوديه وبانها ليست بحاجه من امثاله للنظر في ماتحتاج الخائن شغله الشاغل السعوديه ماذا تفعل او تحتاج قبحك الله من شيخ وضيع“.

وفي رد آخر كتب أحد المعلقين: ”للأسف ان قطر اعلى نسبة بين دول الخليج نسأل الله لهم الشفاء ولكن ليعلموا ان دولتهم تخفي عنهم امور اعظم عندما تشاهد تغريدات حمد بن جاسم كأنك تقرأ لمجتهد سبحان الله كل ما مر الوقت تتكشف الامور اكثر واكثر والقادم اجمل لوطني السعودية بإذن الله“.

وفسر مغرد توقيت تغريدة الوزير القطري السابق بالقول: ”ياخوان ظهور حمد بن جاسم بهالطريقه الغريبه والواطيه اكبر دليل على انه يعايش قهر وضغوطات لا يعلم بها الا الله من نجاحات وإنجازات السعوديه ومن إبعاده عن المناصب بقطر يكفي تشوفونه بعد المقاطعه كيف انهبل“.

وفي السياق ذاته علق آخر: ”حمد بن جاسم يعلم ان الخير متوفر في السعوديه وفي جميع دول الخليج لكن تغريدته هذه والتي اتمنى ان لا يمسحها تدل على شخصية هذا الرجل التي كنا نقول عنها ولازلنا انها أساس الشر علينا وعلى كافة شعوب الخليج“.