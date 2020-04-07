شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق العالمي للطبيعة: تدمير البيئة يزيد من انتشار الفيروسات والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في تحليل للصندوق نُشر اليوم الثلاثاء أن احتمالية انتقال مسببات الأمراض، مثل الفيروسات، من الحيوانات البرية والمنزلية إلى الإنسان قد تزيد بسبب تدمير وتغيير الأنظمة البيئية الطبيعية والإتجار غير الشرعي وغير المنظم في الأنواع البرية والظروف غير الصحية لأسواق الحيوانات.
وبحسب بيانات الصندوق، فإن نحو 60% من كافة الأمراض المعدية المعروفة اليوم حيوانية المنشأ، حيث انتقلت في وقت ما من الحيوانات إلى الإنسان، مثل السعار والسارس وإيبولا.
تجدر الإشارة إلى أن أول رصد لفيروس "سارس-كوف2-" المسبب لمرض "كوفيد19-" كان في سياق سوق للحيوانات البرية في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصندوق العالمي للطبيعة: تدمير البيئة يزيد من انتشار الفيروسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.