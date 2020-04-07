شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق العالمي للطبيعة: تدمير البيئة يزيد من انتشار الفيروسات والان نبدء بالتفاصيل

حذر الصندوق العالمي للطبيعة من زيادة المخاطر الصحية الناجمة عن تدمير البيئة.

وجاء في تحليل للصندوق نُشر اليوم الثلاثاء أن احتمالية انتقال مسببات الأمراض، مثل الفيروسات، من الحيوانات البرية والمنزلية إلى الإنسان قد تزيد بسبب تدمير وتغيير الأنظمة البيئية الطبيعية والإتجار غير الشرعي وغير المنظم في الأنواع البرية والظروف غير الصحية لأسواق الحيوانات.

وبحسب بيانات الصندوق، فإن نحو 60% من كافة الأمراض المعدية المعروفة اليوم حيوانية المنشأ، حيث انتقلت في وقت ما من الحيوانات إلى الإنسان، مثل السعار والسارس وإيبولا.

تجدر الإشارة إلى أن أول رصد لفيروس "سارس-كوف2-" المسبب لمرض "كوفيد19-" كان في سياق سوق للحيوانات البرية في الصين.