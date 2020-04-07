شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جونسون.. وزير بريطاني يدخل العزل والان نبدء بالتفاصيل

قال مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني إنه يخضع حاليا للعزل الذاتي، وذلك لظهور أعراض الإصابة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا على أحد أفراد عائلته.

ولا يزال جوف، أحد أكبر الأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مستمرا في أداء مهام عمله، ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

وقال في تغريدة على موقع تويتر: "شكرا جزيلا على رسائلكم الطيبة.. طبقا للإرشادات، فإنني أخضع نفسي للعزل الذاتي في المنزل، بعد أن بدأت أعراض خفيفة لفيروس كورونا تظهر على أحد أفراد عائلتي يوم الأحد".

ونُقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة اليوم الثلاثاء بعدما تم مده بالأكسجين إثر تفاقم أعراض إصابته بالفيروس. كما عاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى العمل بعد ثبوت إصابته بالفيروس، واضطر وزراء آخرون إلى إخضاع أنفسهم للعزل الذاتي في الأسابيع الأخيرة.