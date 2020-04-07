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شكرا لقرائتكم خبر عن «يدًا بيد».. علم المملكة يزين «cover» حساب السفير الصيني والان نبدء بالتفاصيل
- نتضامن معًا لمكافحة الوباء.. الجميع ضحايا كورونا وفقًا للرواية السعودية "ثمن التضحية"
وضع سفير الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي، على غلاف حسابه الرسمية بتويتر، صورة "cover " تجمع علم المملكة وعلم الصين وعليها شعار "يدا بيد"، وقال: "لقد تأثرت بالوطنية والإنسانية والصبر والحب والتضامن التي رأيتها بينكم! لذا غيرت الـcover على صفحتي في تويتر تعبيراً على تضامننا معاً لمكافحة الوباء.. أنتم جميعاً أبطال".
وأضاف عبر حسابه الرسمي غدا، ستبدأ ووهان، المدينة التي كانت الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد، في رفع الحظر تدريجياً بعد أكثر من 70 يوما.
وتابع: "إن الجميع ضحايا كورونا وكما قرأت في الرواية السعودية "ثمن التضحية"، يقدم كل منا تضحيات من أجل الوطن والمجتمع والأسرة والأصدقاء، واليوم بدأ مع تجول على مدار 24 ساعة في الرياض ومدن أخرى، وفي الصين نواصل مكافحة الوباء في داخلها والخارج. وأنا وزملائي، وجميع المواطنين الصينيين في المملكة، قلوبنا مع وطننا ومعكم أيها الإخوة والأخوات السعوديين".
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