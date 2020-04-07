شكرا لقرائتكم خبر عن «يدًا بيد».. علم المملكة يزين «cover» حساب السفير الصيني والان نبدء بالتفاصيل

- نتضامن معًا لمكافحة الوباء.. الجميع ضحايا كورونا‬ وفقًا للرواية السعودية ‫"ثمن التضحية"

وضع سفير الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي، على غلاف حسابه الرسمية بتويتر، صورة "cover " تجمع علم المملكة وعلم الصين وعليها شعار "يدا بيد"، وقال: "لقد تأثرت بالوطنية والإنسانية والصبر والحب والتضامن التي رأيتها بينكم! لذا غيرت الـcover على صفحتي في ‫تويتر‬ تعبيراً على تضامننا معاً لمكافحة ‫الوباء‬.. أنتم جميعاً أبطال".

وأضاف عبر حسابه الرسمي غدا، ستبدأ ‫ووهان‬، المدينة التي كانت الأكثر تضرراً من ‫فيروس كورونا المستجد‬، في رفع الحظر تدريجياً بعد أكثر من 70 يوما.

وتابع: "إن الجميع ضحايا كورونا‬ وكما قرأت في الرواية السعودية ‫"ثمن التضحية"، يقدم كل منا تضحيات من أجل الوطن والمجتمع والأسرة والأصدقاء، واليوم بدأ مع تجول‬ على مدار 24 ساعة في ‫الرياض‬ ومدن أخرى، وفي ‫الصين‬ نواصل مكافحة الوباء في داخلها والخارج. وأنا وزملائي، وجميع المواطنين الصينيين في المملكة‬، قلوبنا مع وطننا ومعكم أيها الإخوة والأخوات السعوديين".