وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3 آلاف و872 شخصا، بعد وفاة 133 شخصا آخر 24 ساعة.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية قوله إن عدد إصابات كورونا بلغ 62 ألفا و589 حالة بعد تسجيل 2089 إصابة جديدة.

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وقال كيانوش جهانبور، في تصريح صحفي، إن هناك 3 آلاف و987 مصابا بالفيروس حالتهم حرجة، موضحا أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 27 ألفا و39 شخصا حتى الآن.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية أن بلاده أجرت 211 ألفا و136 اختبارا لتشخيص فيروس "كوفيد-19" حتى الآن.

وسجلت إيران حتى الإثنين حصيلة إصابات بكورونا بلغت 60 ألفا و500 شخص، ووفيات قدرت بـ3 آلاف و739 حالة.