اخبار العالم

بماذا علق الرئيس الروسي على إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بماذا علق الرئيس الروسي على إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

بماذا علق الرئيس الروسي على إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا

متابعات_ الخليج 365

علق الرئيس الروسي، فلادمير بوتين على إصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس ودخوله العناية المركزة.

 

Advertisements

وقال بوتين، اليوم الثلاثاء، 07/نيسان/2020: أنا واثق من أن طاقة بوريس #جونسون وتفاؤله وحسه الفكاهي ستساعده في التغلّب على المرض.

 

وأعلنت بريطانيا أمس دخول رئيس وزرائها العناية المركزة بعد تدهور حالته جراء إصابته بكورونا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بماذا علق الرئيس الروسي على إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا