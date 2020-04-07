شكرا لقرائتكم قيادي حوثي يتوقع إصابة مليون يمني بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع وزير الصحة في حكومة الانقلابيين الحوثيين طه المتوكل في إحاطة أمام برلمان صنعاء "غير المعترف به" إصابة مليون يمني بفيروس كورونا.

تأتي توقعات القيادي الحوثي في وقت بدأت الميليشيات فرض إتاوات وجبي مبالغ مالية من المواطنين والتجار بذريعة الاستعدادات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية جددت صباح أمس الاثنين تأكيدها أن اليمن لا يزال خالياً من فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان جديد حول شائعات انتشار كورونا في البلاد، أكد ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني في إحاطته المعلوماتية حول مستجدات الوباء أن اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى صباح اليوم الاثنين.

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وأشار الى أن المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يوميا، مضيفا أنه لم تسجل أي حالة إصابة حتى الآن.

كما أوضح موساني أنه تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغ اشتباه بالفيروس وتم التحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات، لافتا إلى أن نحو 333 فريق استجابة سريعا يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.

إلى ذلك، قال إن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات، ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع فيروس كورونا.

يذكر أن اليمن كان أعلن عن ظهور أول حالة كورونا عند حدوده مع سلطنة عمان، بعد اكتشاف إصابة سائق شاحنة باكستاني بالفيروس قبل دخوله البلاد.

وحجرت السلطات الصحية في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، شرق اليمن، والمحاذية لسلطنة عمان، السائق في حينه بعدما رفضت الأخيرة إعادته إلى أراضيها.