كتب: ضياء السقا
قررت وزارة الأوقاف تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كإجراء احترازي نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا.
وكانت الأوقاف قد قررت سابقا حظر إقامة موائد الرحمن في محيط المساجد أو ملحقاتها.
وأكدت الوزراة في بيان، الثلاثاء، حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.
كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) هذا العام , وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل .
وشددت الوزراة على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام , وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة , وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حظر موائد الرحمن.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن الأنشطة الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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