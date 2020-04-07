الجيش يوقف سوريَّين يبيعان بضائع منتهية الصلاحية في عرسال

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال – محلة المصيدة، كلاً من شوقي عبد الرزاق ونمر الخطيب من التابعية السورية، لإقدامهما على التجول دون أوراق ثبوتية وقانونية وبيع بضائع مهربة فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيانا أكدت فيه أنها "صادرت كمية من المواد الغذائية المختلفة ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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