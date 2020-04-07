الجيش يوقف سوريَّين يبيعان بضائع منتهية الصلاحية في عرسال

أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في بلدة ​عرسال​ – محلة المصيدة، كلاً من شوقي عبد الرزاق ونمر الخطيب من التابعية السورية، لإقدامهما على التجول دون أوراق ثبوتية وقانونية وبيع ​بضائع​ مهربة فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وأصدرت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​ بيانا أكدت فيه أنها "صادرت كمية من المواد الغذائية المختلفة ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".