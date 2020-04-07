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الجيش يوقف سوريَّين يبيعان بضائع منتهية الصلاحية في عرسال

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أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في بلدة ​عرسال​ – محلة المصيدة، كلاً من شوقي عبد الرزاق ونمر الخطيب من التابعية السورية، لإقدامهما على التجول دون أوراق ثبوتية وقانونية وبيع ​بضائع​ مهربة فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وأصدرت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​ بيانا أكدت فيه أنها "صادرت كمية من المواد الغذائية المختلفة ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".

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