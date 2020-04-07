افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان دورية مشتركة من شرطة ​بلدية صيدا​ وفوج إطفاء بلدية صيدا جالت في أرجاء مجمع ​الاوزاعي​ للنازحين السوريين شمالي المدينة والذي يضم نحو 1000 من النازحين، وتم بث نداءات لتطبيق مقررات التعبئة العامة والتشدد بالمواصفات الصحية وعدم التجمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دورية لشرطة بلدية صيدا جالت في أرجاء مجمع الاوزاعي للنازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.