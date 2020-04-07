مزارعو حاصبيا ومنطقتها: لإستثنائنا من تدابير السير المعمول بها

طالب مزارعو ​حاصبيا​ ومنطقتها في بيان الجهات الرسمية المعنية استثنائهم من تدابير السير المعمول بها حاليا مع التأكيد على كل التدابير التي تحمي المواطنين هذا الوباء الفتاك إلا أنه هناك ظروف معينة تتعلق لأمتنا الغذائي وهي زراعة مواسمنا الزراعية في هذا الوقت خاصة في حوض ​الحاصباني​ والعناية بكروم الزيتون وهي فترة مصيرية وحساسة جدا على مختلف الصعد. وطلبوا من السلطات الرسمية المعنية استثناء المالكين و​المزارعين​ من تدابير السير المعمول بها حاليا إلى حين الانتهاء من الموسم الزراعي نظرا لأهميته، مؤكدين على التقيد التام بكامل إجراءات ​الوقاية​ واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة سائلين المولى أن يحمي ​لبنان​ من هذا الوباء الفتاك.

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