فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك نظمت 12 محضر ضبط

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجار ​راوول نعمه​، نظّمت فرق مراقبي ​مديرية حماية المستهلك​ 12محضر ضبط بالأمس. وقد شملت المحاضر مُخالفات متنوعّة أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، ارتفاع نسبة هامش الربح، او عدم ​الاعلان​ عن ​الاسعار​.

وفي هذا السياق، تُذكّر ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ المستهلِكين بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن 1739 لتسجيل الشكاوى وملاحقتها. وهيَ اذ تؤكد استمرارها في أداء مهامها والتشدّد بضبط المخالفات، تدعو التجار الى الإلتزام بالنصوص القانونية المرعية الإجراء.