حكومة ألمانيا: لا إمكان لتحديد موعد لتخفيف الإجراءات المتبعة حاليا

أكد المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​ على التصريحات الأخيرة للمستشارة ​أنجيلا ميركل​، والتي ذكرت فيها أنه ليس بالإمكان تحديد موعد لتخفيف الإجراءات المتبعة حاليا، وأن فعل ذلك في ظل الموقف الراهن سيكون أمرا غير مسؤول. ولفت إلى انه لديه انطباعا بأن معظم المواطنين في ​ألمانيا​ ملتزمون بالقيود، معربا عن شكره لهم. وكانت ميركل قد أشارت في رسالة سابقة الى انه "سأكون قد تصرفت على نحو غير مسؤول تماما إذا أعلنت لكم اليوم ببساطة يوما محددا لإلغاء الإجراءات أو حتى تخفيفها، بينما لا أستطيع الالتزام بهذا الوعد، لأن أعداد الإصابات لم تتراجع،نحن جميعا سنعيش فترة عيد القيامة بصورة مختلفة تماما عن ذي قبل".

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