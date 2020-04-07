وزيرة مصرية: عمق أزمة كورونا في البلاد "شديد جدا"

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن عمق أزمة كورونا في البلاد "شديد جدا"، مشيرة إلى أن "الوضع حاليا يتسم بعدم اليقين". ولفتت إلى ان "التوقعات بتراجع معدلات النمو الخاصة في ​العالم​ تبلغ من 2 إلى 2.5 % فضلا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ50 مليون وظيفة على مستوى العالم أجمع". وأشارت إلى أن توقف حركة السياحة والطيران سيؤدي إلى انخفاض متوقع في معدلات النمو في الربع الثالث يبلغ 4.5%، مضيفة أن ​معدل النمو​ في الربع الأخير من العام يتوقف على عمق ​الأزمة​ واستمرارها. وأكدت السعيد على أهمية دعم ​قطاع السياحة​، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار ​دولار​، إذ يعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصر،حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 حوالي 11 مليار دولار.

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