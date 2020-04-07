بوتين: التفاؤل وحس الفكاهة سيساعدان جونسون على التعافي

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان "التفاؤل وحس الفكاهة سيساعدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التعافي".
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت يوم أمس نقل جونسون إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى بعد أن "ساءت" أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أنه يتلقى "رعاية ممتازة"، وطلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه "وفق الضرورة".
هذا وأعلن الوزير البريطاني مايكل غوف أنه "تم مدّ جونسون الذي أمضى الليلة في العناية المشددة بالأوكسجين، لكنه غير موضوع تحت جهاز تنفس اصطناعي ويخضع لمراقبة مكثفة".
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