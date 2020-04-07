وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 78 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الكويتيتة الدكتور عبدالله السند، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 743 حالة حتى الآن، موضحا أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج بلغت 637، منها 23 حالة في العناية المركزة، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 105، وتوفيت حالة واحدة فقط منذ انتشار الوباء في البلاد.
وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أعلن صباح اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 105 حالات، مشيرا الى أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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