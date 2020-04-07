وزير بريطاني يعزل نفسه بعد ظهور عوارض كورونا على أحد أفراد عائلته

وضع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكال غوف، نفسه في ​الحجر المنزلي​ بعد أن ظهرت عوارض ​فيروس كورونا​ على أحد أفراد أسرته. وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فإن غوف لا يعاني أي أعراض حاليا، لكن هذه الأخبار تأتي كتحد جديد ضار للحكومة بعد دخول رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى العناية المركزة في المستشفى وتولي وزير الخارجية دومينيك راب منصب رئيس ​الحكومة​.

يذكر أن وزارة الصحة البريطانية أعلنت يوم الأحد عن ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 4934، بعد تسجيل621 وفاة جديدة حتى عصر السبت، مشيرة الى أن إجمالي عدد الفحوصات التي تم إجراءها وصل إلى 195524 فحصا، جاءت نتيجة 47806 منهم إيجابية.