خارجية النمسا: عودة 7 آلاف مواطن عالق في الخارج

سهلت وزارة الخارجية النمساوية عودة 7 آلاف مواطن عالق في الخارج عقب توقف رحلات الطيران جراء أزمة انتشار فيروس كورونا. ولفتت وزارة الخارجية النمساوية، إلى ان "النمساويين العالقين في الخارج عاد أغلبهم من 26 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن رحلات إضافية "سيتم تنظيمها الأسبوع المقبل لاستعادة بقية العالقين خاصة من تركيا وروسيا".
وكان وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرغ قد حذر بشدة من القيام بالرحلات غير الضرورية أو التخطيط لرحلات في موسم الصيف في ظل استمرار تفاقم الإصابات بالفيروس في العديد من دول العالم.
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