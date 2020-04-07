سلطنة عمان تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ​سلطنة عمان​ عن تسجيلها 40 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​.

واشارت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن ​وزارة الصحة​، إن عدد الإصابات الإجمالي فى السلطنة يصل إلى 371، لافتة الى أن "فيروس كورونا انتشر في عدد كبير من دول العالم، يفوق 200 دولة حتى الآن، وذلك بعد أن تفشى في البداية بالصين وتحديدا فى مدينة ووهان".

وفي سياق إجراءات التصدي للفيروس، قررت السلطات العمانية، منع التجمعات، ووقف طباعة وتداول الصحف والمجلات الورقية، وإغلاق محلات الصرافة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.