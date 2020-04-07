الصحة الإيرانية: تسجيل 133 وفاة جديدة و 2089 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن "تسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3872، كما تم تسجيل 2089 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 62589"، مشيرة الى أنه "تم شفاء 27039 من المصابين بشكل كامل".
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور، أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس، أن وباء "كوفيد 19" تسبب بوفاة 136 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في إيران إلى 3739. كما أفاد بتسجيل 2274 إصابة جديدة، ترتفع معها الحصيلة الإجمالية إلى 60500 إصابة.
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