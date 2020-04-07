بوتين: التفاؤل وحس الفكاهة سيساعدان جونسون على التعافي

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تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء "الشفاء العاجل" لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجدّ والذي أُدخل إلى قسم العناية المركزة الليلة الماضية.

وقال بوتين في برقية وجهها إلى جونسون ونقلها بيان صادر عن الكرملين "أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض".

وأضاف "أرغب في أن أعبّر لكم عن دعمي الخالص في هذه اللحظة الصعبة بالنسبة إليكم".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه مقتنع بأن "أطباء ذوي مؤهلات مناسبة" يعالجون جونسون.

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وتدهورت صحة رئيس الوزراء المصاب بكوفيد-19 منذ أكثر من عشرة أيام، بشكل مفاجئ وأُدخل مساء الاثنين إلى قسم العناية الفائقة في لندن.

وقال وزير الدولة مايكل غوف لإذاعة "إل بي سي" البريطانية إن رئيس الوزراء زوّد بالأوكسجين وحالته تحت المراقبة لكن "لم يوضع جهاز تنفس اصطناعي له".

والمحافظ جونسون (55 عاماً) هو القائد الوحيد لدولة أو حكومة قوة عظمى المصاب بالمرض الذي أودى بحياة أكثر من 75 ألف شخص في العالم.

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