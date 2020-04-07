جدل في بريطانيا: ومن يسدّ الفراغ؟

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نصر المجالي: اشتعل الجدل والتساؤلات في الساحة البريطانية عن هوية من يتولى تسيير شؤون الدولة وسد الفراغ في ظل وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة منذ مساء الإثنين، حيث لا يوجد نائب له لكنه كان فوض وزير الخارجية دومينيك راب لتولي المسؤولية في حال الضرورة.

ومع اعتراف القيادي البارز في الحكومة البريطانية مايكل غوف بأن معركة بوريس جونسون في العناية المركزة "مخيفة حقًا" وأن الجميع يصلّون من أجل شفائه السريع، قالت المصادر ذات المعرفة في الأعراف الدستورية البريطانية إنه سيجري إبلاغ الملكة بحالة جونسون، حيث هي صاحبة القرار في اختيار الشخص المؤهل من الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان للقيام بالمهمة.

وكان تم نقل جونسون (55 عاماً) إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس في وسط لندن الساعة 7 مساء الاثنين بسبب صعوبات في التنفس وتلقى الأكسجين بعد أن تدهورت صحته بشكل حاد على مدى ساعتين فقط، مما جعل الأطباء يخشون أنه سيحتاج إلى جهاز تنفس.

وقال وزير مكتب مجلس الوزراء، مايكل غوف إن جونسون يحصل على "أفضل رعاية". وأضاف لـ(بي بي سي): "بينما نتحدث فإن رئيس الوزراء في العناية المركزة، حيث يتلقى فريقه الطبي رعاية من أفضل رعاية من الفريق في سانت توماس وآمالنا وصلواتنا معه ومع عائلته".

وقال غوف إن محنة جونسون يجب أن تثبت الحاجة إلى اتباع قواعد التباعد الاجتماعي ، حيث أن الفيروس "لديه خبث مخيف حقًا".

وقلل وزير مجلس الوزراء من المخاوف من أن الحكومة سوف تكون مشلولة مع وجود جونسون رئيسها وزعيم حزب المحافظين بعيدًا عن العمل، وأصر على أن جونسون كان بالفعل أصدر مذكرات في عدة مناسبات لإعطاء مجلس الوزراء الصلاحيات باعتباره هو الهيئة العليا لصنع القرار.

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ومع ذلك، فقد تهرب غوف من الأسئلة حول ما إذا كان وزير الخارجية المكلف بمهام رئيس الوزراء قد أُعطى مسؤوليات أمنية وطنية حاسمة مثل السيطرة على الرادع النووي والجيش.

يشار إلى أنه عادة ما يكتب رؤساء الوزراء "رسائل الملاذ الأخير" لقباطنة الغواصات النووية، ويحددون التعليمات إذا تم القضاء على الحكومة بضربة معادية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت رسائل السيد جونسون ستظل سارية أم أن السيد راب سيضع نسخًا جديدة مع توليه المهام بالوكالة.

وكان أعضاء مجلس العموم اثاروا مخاوف من أن الدول المعادية مثل روسيا - التي اتُهمت بالفعل بنشر معلومات مضللة عن حالة جونسون - قد تحاول استغلال "ضعف" بريطانيا.

وقال الجنرال السير نيكولاس كارتر، رئيس أركان الدفاع، إن عمل القوات المسلحة يتصل مباشرة إلى رئيس الوزراء، على الرغم من أنه اقترح أن مجلس الأمن القومي سوف يسد الفجوة الآن.

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