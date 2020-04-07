أكثر من 75 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم

تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 حول العالم 75 ألفا، معظمهم في أوروبا، منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس بناء على مصادر رسمية الساعة 09,45 ت غ الثلاثاء.
وتم تسجيل 75 ألفا و538 وفاة حول العالم، بينها 53 ألفا و928 في أوروبا التي باتت القارة الأكثر تأثّرا بالفيروس.
وسجّلت إيطاليا التي أعلنت عن أول وفاة بكورونا المستجد على أراضيها في أواخر فبراير 16 ألفا و523 وفاة، تليها إسبانيا (13 ألفا و798) ومن ثم الولايات المتحدة (10 آلاف و993) وفرنسا (8911).
ومنذ ظهر وباء كوفيد-19 العالمي، سجّلت مليون و350 ألفا و759 إصابة حول العالم، بينها 708 آلاف و898 في أوروبا وحدها. أما عدد الإصابات في الولايات المتحدة وكندا فبلغ 384 ألفا و947 بينما سجّلت 122 ألفا و348 إصابة في آسيا.
ولا تعكس الإحصاءات الرسمية على الأرجح إلا جزءا من الأرقام الحقيقية، إذ إن العديد من الدول لا تجري فحص كوفيد-19 سوى للحالات المتقدمة.
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