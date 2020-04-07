العثور على جثة امرأة مفقودة من عائلة كينيدي

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عثر على جثة إحدى قريبات الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي الاثنين بعدما اختفت خلال رحلة في مركب مع نجلها الصغير، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وفقدت مايف كينيدي ماكين (40 عاما) وابنها غيديين (8 سنوات) الخميس خلال رحلة تجذيف بقارب في نهر ساوث ريفر بولاية ماريلاند، على مقربة من خليج تشيسابيك.

وسيستأنف البحث عن الطفل الثلاثاء على ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن شرطة ميريلاند. وكانت العائلة أعلنت السبت أن مايف وغيديين يعتبران في عداد الأموات.

وهذه مأساة جديدة تطال العائلة التي فجعت بموت العديد من أفرادها بدءا باغتيال الرئيس جون كينيدي في دالاس العام 1963. وعثر على جثة ماكين على بعد حوالى ثلاثة كيلومترات من منزل والدتها كاثلين كينيدي تاونسند.

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وكينيدي تاونسند البالغة 68 عاما، هي نائبة سابقة لحاكم ميريلاند وابنة روبرت فيتزجيرالد كينيدي وزير العدل السابق و شقيق الرئيس كينيدي.

وقد اغتيل روبرت كينيدي العام 1968 أثناء حملة للانتخابات الرئاسية بعد خمس سنوات على اغتيال شقيقه. في 1999، قضى نجل جون كينيدي وزوجته وشقيقتها في حادث تحطم طائرة صغيرة كان يقودها قبالة سواحل ماساتشوستس.

وتوفيت سورشا كينيدي هيل حفيدة روبرت كينيدي بجرعة زائدة من المخدرات على ما يبدو العام الماضي عن 22 عاما.

وتوفي ديفيد أحد أبناء روبرت كينيدي عن 28 عاما جراء جرعة زائدة من الكوكايين في أحد فنادق فلوريدا العام 1984. وتوفي مايكل أحد أبناء روبرت كينيدي في حادث تزلج في كولورادو العام 1997.