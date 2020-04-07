دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الإيراني: استئناف الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر 11 أبريل

دبي (رويترز) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل نيسان رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

وتبذل إيران جهودا مضنية للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن السلطات قلقة أيضا من أن الإجراءات الرامية إلى تقييد الحياة العامة لاحتواء الفيروس قد تدمر اقتصادا يرزح تحت وطأة العقوبات بالفعل.

وقال روحاني في اجتماع بثه التلفزيون "تحت إشراف وزارة الصحة، كل الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر سيتم استئنافها اعتبارا من السبت" وتابع قائلا "تلك الأنشطة سيتم استئنافها في طهران اعتبارا من 18 أبريل".

وأضاف "ثلثا العدد الإجمالي للموظفين الحكوميين سيعمل من خارج المكاتب اعتبارا من السبت... لا يناقض القرار نصيحة البقاء في المنزل التي أصدرتها السلطات الصحية".

ولم يحدد روحاني ما يعنيه بالنشاط منخفض المخاطر. لكنه قال إن تعليق الأنشطة "عالية المخاطر" بما يشمل المدارس والجامعات والأحداث الاجتماعية والثقافية والرياضية والدينية سيمدد حتى 18 أبريل نيسان.

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وقالت وزارة الصحة أمس السبت إن عدد وفيات فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية وصل إلى 3452 من بين 55743 مصابا. ويزيد عدد الوفيات 100 حالة يوميا على الأقل.

واشتكى المسؤولون الإيرانيون مرارا من تجاهل كثير من الإيرانيين لمناشدات البقاء في منازلهم وإلغاء خطط السفر لقضاء عطلة العام الجديد التي بدأت في 20 مارس آذار.

وحذرت السلطات الصحية منذ ذلك الحين من موجة جديدة من الإصابات. وأحجمت حكومة روحاني عن فرض إجراءات عزل عامة على مدن في البلاد لكنها منعت التنقل بين المدن حتى الثامن من أبريل نيسان.

وقال روحاني إن هذا الحظر سيمدد أيضا حتى 18 أبريل نيسان.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)