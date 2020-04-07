شكرا لقرائتكم خبر عن آمال رزق الله تستجيب لدعوة عبد العال وتتبرع بمكافأة 3 شهور لصندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، لدعوة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتبرع بمكافأة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، مشيرة إلى أن هذا واجب وطني على كل نائب، للوقوف بجانب الدولة في حربها لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت النائبة آمال رزق الله، في بيان لها، أن التبرعات التي يحصلها صندوق تحيا مصر، تساهم في الإنفاق على المصابيين لا سيما تحمل نفقات المصريين العائدين من الخارج، منوهة أن جميع فئات وجموع الشعب لا بد وأن يتكاتفوا مع الدولة لمواجهة هذه الأزمة واقتسام تبعاتها السلبية على الجميع، فالوطن الآن ينادي ابنائه لدعمه والجميع ملزم بالتلبية السريعة والعاجلة،ولفتت أن الدولة خصصت كافة مواردها لمواجهة الأزمة، ويجب على الجميع المشاركة لاجتياز هذه المحنة.

دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النواب بالتبرع بمكافأة العضوية بقيمة خمسة آلاف جنيه لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتهم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه على يقين تام وكامل من حس النواب الوطني العميق، وأن مجلس النواب سيكون في مقدمة أجهزة الدولة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

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وقال في رسالة وجهها لأعضاء البرلمان، : "في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات