شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد يكشف تفاصيل انطلاق مبادرة دعم الأفارقة بمصر ضد الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن حملات دعم الأفارقة الموجودين في مصر والتي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية، مستمرة في كل المناطق، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، بتوزيع المستلزمات الطبية والمطهرات لهم، إضافة إلى حقائب المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، وذلك ضمن مبادرات الدعم التي يتم تقديمها من خلال الحزب .

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365" أن مبادرة "ضيوف مصر الأفريقية" تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين الأفارقة، بعدد من المناطق، لافتا إلى تنظيم جولة إلى منطقة الدقي وغيرها من مناطق الجيزة وتوزيع المستلزمات على الأفارقة الموجودين فيها، لافتا أنه التقى بالعديد من أبناء الشعوب الأفريقية في هذا الوقت الحرج الذى تشهده العديد من الدول من تفشى فيروس كورونا القاتل.

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وتابع ياسر الهضيبى، أنه مستمر في حملات دعم الأفارقة اللاجئين في مصر، مؤكدا أن هناك هناك علاقة تاريخيه طيبة بين مصر وبين الدول الأفريقية، وأن هذه المبادرة التي تم إطلاقها هدفها عمق العلاقات الطيبة والتاخي بين مصر ودول القارة الافريقية بشكل عام.