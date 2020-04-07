شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بمواجهة ظاهرة التكدس أمام ماكينات الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد العقاد، بتوعية المواطنين بخطورة التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، مؤكدا أن هذا الأمر قد يتسبب فى انتشار عدوى فيروس كورونا نتيجة التجمعات الكبيرة، مؤكدا أن الوعى والحذر هما السلاح للعبور من هذه المرحلة والأزمة العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة الوعي بشأن بعض الممارسات الخاطئة التى قد تكون سببا فى الإصابة بفيروس كورونا، سواء الزحام فى الأسواق، أو وسائل المواصلات العامة، والتكدس فى بعض المحال العامة، بالإضافة للتكدس حول ماكينات الصراف الآلى.

وأوضح عضو البرلمان، أن هناك بعض الممارسات اليومية التى قد يخيل للبعض أنها لا تنقل العدوى، ولا تكون سببا فى انتشار الفيروس، ولكنها فى حقيقى الأمر من أهم الأسباب الناتجة عن انتشار الفيروسات، ولهذا يجب على كافة المؤسسات أن تقوم بتوعية المواطنين، كما يجب على وسائل الإعلام أن تلقى الضوء على خطورة هذه الأفعال وتحذر المواطنين من الوقوع فيها لحين انتهاء الأزمة، مؤكدا أن الشعب المصرى هو كلمة السر فى عبور هذه الأزمة، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة، وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

الجدير بالذكر أن أحد البنوك بمنطقة المهندسين شهد زحام شديد من قبل المواطنين، لإنهاء بعض المعاملات وصرف الحوالات، على الرغم من التحذيرات بالابتعاد عن الزحام والتكدس لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تواجدت قوات الأمن بمحيط البنك لمنع الزحام، وتنظيم صفوف المواطنين المحتشدين بجوار ومحيط البنك، في محاولة لاحتواء الموقف.

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