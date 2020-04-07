مصادرة أسطوانات بوتاجاز وتحرير 38 محضرًا لمخابز بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مصادرة أسطوانات بوتاجاز من منفذ متحرك، وتحرير محاضر لمخابز مخالفة، في حملة مكبرة بالأسواق بمراكز المحافظة.
وجرى تنفيذ حملة مكبرة على المخابز والأسواق بإشراف المهندس صلاح السيد، مدير المديرية، أسفرت عن مصادرة 6 أسطوانات بوتاجاز من بائع متجول لطرحها بسعر أعلى من الرسمي.
وحررت المديرية 38 محضرًا لمخابز مخالفة في حملة مكبرة على المخابز لمراقبة ومتابعة جودة الخبز المدعم.
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