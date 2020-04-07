بعد توقف لعامين.. إعادة تشغيل أكبر مصنع للكحول في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عودة تشغيل أكبر مصنع للكحول والمطهرات على مستوى الصعيد والثالث على مستوى الجمهورية بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين.

ويعمل المصنع على إنتاج الكحول ومواد أخرى بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه، ما يساهم فى خفض الأسعار فى السوق المحلي وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية.

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واستقبل محافظ أسوان لمستثمر صاحب المصنع، بحضور العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية، والذي وجه الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات الإدارية أمام المستثمرين.

وأشار "عز" إلى أن المصنع الجديد يبدأ بطاقة إنتاجية 6 أطنان يوميًا، تزيد إلى 8 أطنان ليغطى الصعيد بالكامل وباقى المحافظات وهو الذى سيساهم فى خفض أسعار الكحول بحوالي 50%، بجانب أن الإنتاج سيكون مطابق للمواصفات الصحية المطلوبة، ويوفر 60 فرصة عمل مباشرة للشباب.

وطالب اللواء أشرف عطية، صاحب المصنع بالتبرع بكميات من الكحول للمساهمة فى الحملة التي تقوم بها المحافظة حاليًا لتطهير وتعقيم الأحياء الشعبية والمناطق السكنية والقرى، والمناطق النائية.