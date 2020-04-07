محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عودة تشغيل أكبر مصنع للكحول والمطهرات على مستوى الصعيد والثالث على مستوى الجمهورية بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين.
ويعمل المصنع على إنتاج الكحول ومواد أخرى بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه، ما يساهم فى خفض الأسعار فى السوق المحلي وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية.
واستقبل محافظ أسوان لمستثمر صاحب المصنع، بحضور العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية، والذي وجه الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات الإدارية أمام المستثمرين.
وأشار "عز" إلى أن المصنع الجديد يبدأ بطاقة إنتاجية 6 أطنان يوميًا، تزيد إلى 8 أطنان ليغطى الصعيد بالكامل وباقى المحافظات وهو الذى سيساهم فى خفض أسعار الكحول بحوالي 50%، بجانب أن الإنتاج سيكون مطابق للمواصفات الصحية المطلوبة، ويوفر 60 فرصة عمل مباشرة للشباب.
وطالب اللواء أشرف عطية، صاحب المصنع بالتبرع بكميات من الكحول للمساهمة فى الحملة التي تقوم بها المحافظة حاليًا لتطهير وتعقيم الأحياء الشعبية والمناطق السكنية والقرى، والمناطق النائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف لعامين.. إعادة تشغيل أكبر مصنع للكحول في الصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.