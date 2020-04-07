بالصور.. حريق يلتهم محل عطارة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، اليوم الثلاثاء، على حريقٍ شب بمحل عطارة بدائرة مركز شرطة بلبيس.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عطارة ببندر مركز بلبيس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء سيطرت على ألسنة اللهب، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مدينة بلبيس لمعاينة موقع الحريق.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، فيما أتت النيران على محتويات المحل بالكامل، دون خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.