بالصور- "كيلو اللحمة الفاسدة بـ 65 جنيه".. سقوط تاجر الموت في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

استغل صاحب محل لبيع اللحوم بمدينة سوهاج، ارتفاع أسعار اللحوم، وعرض لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحمل أختامًا مزورة، ووضع عليها لافتة مدون عليها "الكيلو بـ 65 جنيه.. خلي الغلبان ياكل".

من جهتها نفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على المحل، وضبطت المتهم لعرضه كمية من اللحوم الجملي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن قرابة ربع طن.

وقال "حمدي" إن الحملة تمكنت أيضا من ضبط كمية من الكبدة المستوردة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي، مضيفًا أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر بها تمهيدًا لإعدامها.