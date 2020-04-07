المركزي ينشر تفاصيل إلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي، صباح اليوم الثلاثاء، كتاب دوري بتاريخ 7 أبريل، ونشره على موقعه الإلكتروني، يتضمن تفاصيل قرار إلغاء القوائم السلبية للأفراد والقوائم السوداء للشركات، من أجل رفع الحظر عن تعامل البنوك مع العملاء غير المنتظيمن، وإتاحة حرية تعاملهم مع البنوك من جديد، ضمن إجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وينشر الخليج 365 نسخة من كتاب المركزي بتعديل بعض القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان في البنك المركزي، لتنفيذها في البنوك.