محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
أصدر البنك المركزي، صباح اليوم الثلاثاء، كتاب دوري بتاريخ 7 أبريل، ونشره على موقعه الإلكتروني، يتضمن تفاصيل قرار إلغاء القوائم السلبية للأفراد والقوائم السوداء للشركات، من أجل رفع الحظر عن تعامل البنوك مع العملاء غير المنتظيمن، وإتاحة حرية تعاملهم مع البنوك من جديد، ضمن إجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وينشر الخليج 365 نسخة من كتاب المركزي بتعديل بعض القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان في البنك المركزي، لتنفيذها في البنوك.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي ينشر تفاصيل إلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.