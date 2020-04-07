اخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من نقص أطقم التمريض في الشرق الأوسط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أحمد المنظري، من نقص الأطقم الطبية، وأكد ضرورة الحفاظ على أطقم التمريض والقبالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

ولفت إلى أن التمريض يشكل أكثر من نصف الفرق الطبية، داعيا

دول إقليم شرق المتوسط إلى تسريع وتيرة الجهود لزيادة تدريب الفرق الطبية، محذرا من وجود نقص في أعداد التمريض.

 

Advertisements

وقال: "فرق التمريض تعمل على مدار اليوم دون كلالة ويخاطرون

بحياتهم للقيام بدورهم في علاج المرضى المصابين بفيروس المستجد ويتعرضون للوصم، والتعب والإرهاق نتيجة لساعات العمالة".

 

من جانبه، أكد مدير قسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية عوض مطرية، أن الشرق الأوسط يحتاج لمليون ممرض وممرضة، لموازنة عدد من الخريجين والعاملين بالمستشفيات بعدد السكان والمرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تحذر من نقص أطقم التمريض في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا