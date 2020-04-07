الصحة العالمية تحذر من نقص أطقم التمريض في الشرق الأوسط

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أحمد المنظري، من نقص الأطقم الطبية، وأكد ضرورة الحفاظ على أطقم التمريض والقبالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ولفت إلى أن التمريض يشكل أكثر من نصف الفرق الطبية، داعيادول إقليم شرق المتوسط إلى تسريع وتيرة الجهود لزيادة تدريب الفرق الطبية، محذرا من وجود نقص في أعداد التمريض.
وقال: "فرق التمريض تعمل على مدار اليوم دون كلالة ويخاطرونبحياتهم للقيام بدورهم في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ويتعرضون للوصم، والتعب والإرهاق نتيجة لساعات العمالة".
من جانبه، أكد مدير قسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية عوض مطرية، أن الشرق الأوسط يحتاج لمليون ممرض وممرضة، لموازنة عدد من الخريجين والعاملين بالمستشفيات بعدد السكان والمرضى.
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