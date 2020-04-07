أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 548 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ذكر موقع روسيا اليوم. وبلغ عدد الوفيات في لبنان بسبب فيروس كورونا 19 حالة منذ 21 فبراير الماضي، ولم تسجل أي حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. منذ 21 فبراير الماضي، ولم تسجل أي حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاثنين، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.