منظمة الصحة العالمية تُحذر من تخفيف تدابير احتواء كورونا

قال كريستيان ليندميير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تحث على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف ليندميير أن المنظمة لا توجد لديها توصياتشاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، غير أن "أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".
وتابع "الأمر يشبه كونك مريضًا.. إذا خرجت من الفراش مبكرا وركضت قبل الأوان فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وتعاني من مضاعفات".
وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونًا و352 ألفًا، توفى منهم أكثر من 75 ألفًا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفًا.
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