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صورة صادمة من طهران في زمن كورونا .. وتوقعات بانفجار قريب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة من العاصمة الإيرانية طهران وسط حالة التأهب الكبير التي تشهدها البلاد والعالم أجمع للحد من انتشار فيروس القاتل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وتظهر الصورة عددا كبيرا من الإيرانيين وهم يتدافعون ويحاولون

دك بعضهم البعض داخل حافلة امتلأت بالركاب في شوارع العاصمة طهران.

 

ويأتي ذلك وسط تحذيرات وزارة الصحة من انفجار قريب في عدد المصابين، ومن أن يصل انتشار فيروس كورونا إلى الذروة

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مرة أخرى في طهران، بسبب الحركة الكبيرة للمواطنين في الشوارع.

 

وتوقع وزير الصحة الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن تتم السيطرة على الوباء في إيران في غضون الأربعين يوما القادمة، موضحا أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة كورونا وليس السيطرة عليه.

 

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد بحسب آخر بيانات لوزارة الصحة الإيرانية 60500 والوفيات 3739.

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