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الفيلبين تسجل 14 وفاة و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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 أكدت وزارة الصحة الفيلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 وفاة و104 إصابات جديدة بفيروس المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

 قال وزير الصحة فرانسيسكو دوكوي، إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 177، فيما بلغ العدد الكلي للإصابات

3764 حالة.

 

 كان الرئيس الفيلبيني، رودريغو دوتيرتي، أعلن في وقت سابق من اليوم تمديد إجراءات الحجر الصارمة في البلاد حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

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