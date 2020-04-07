قطر ترجئ عقودا بثمانية مليارات دولار بسبب كورونا

أظهرت وثيقة أن أمير قطر طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار، بسبب تفشي فيروس فيروس كورونا وضرورة مكافحته، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقال البلد الخليجي في نشرة إصدار سندات بتاريخ الـ7 من أبريل الجاري إن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية، وربما يفضي إلى ركود. من أبريل الجاري إن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية، وربما يفضي إلى ركود. وبدأت قطر الثلاثاء في تسويق سندات مقومة بالدولار تصدر بثلاث شرائح.

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