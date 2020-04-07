إيران.. تسجيل 133 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا

أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 133 وفاة و2089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. موقع روسيا اليوم. ويرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 3872، والإصابات إلى 6258 في المقابل، تماثل 72039 شخصا للشفاء، فيما يوجد 3987 في حالة صحية حرجة جراء الفيروس. وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بأنها أجرت حتى الآن أكثر من 211 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

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