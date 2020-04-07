للمرة الأولى.. روسيا تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

قال مركز الأزمات المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7497.

وأضاف المركز، أن الإصابات الجديدة بلغت 1154 في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع 11 ليصل إلى 58 حالة وفاة.