اخبار العالم

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تقل عن 50 لليوم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مسؤولو قطاع الصحة بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أقل من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس لليوم الثاني على التوالي.
وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في سول إنه تم تسجيل 47 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين.
ولم يتغير عدد الإصابات مقارنة بأمس الأول الأحد، وهو ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نهاية فبراير الماضي، عندما تم تسجيل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 10331، بالإضافة إلى 192 حالة وفاة.
وسجلت كوريا الجنوبية نحو 7000 حالة شفاء.
وطالبت السلطات المواطنين بالاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تقل عن 50 لليوم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا