إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تقل عن 50 لليوم الثاني

أعلن مسؤولو قطاع الصحة بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أقل من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في سول إنه تم تسجيل 47 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين.

ولم يتغير عدد الإصابات مقارنة بأمس الأول الأحد، وهو ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نهاية فبراير الماضي، عندما تم تسجيل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 10331، بالإضافة إلى 192 حالة وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية نحو 7000 حالة شفاء.

وطالبت السلطات المواطنين بالاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.