أزمة نفسية تدفع أبا إلى إنهاء حياته بطريقة مؤلمة ضواحي أيت ملول

أقدم أب في الاربعينات من عمره، أمس الاثنين، على وضع حد لحياته بطريقة مؤلمة في منطقة أزرو ضواحي إنزكان أيت ملول.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك كان قيد حياته يعاني أزمة نفسية، بعد بتر إحدى رجليه، بسبب مرض السكري، حيث سبق إنقاذه في وقت سابق من محاولة انتحار فاشلة بتناوله بعض الأدوية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور على الهالك جثة هامدة، بعدما أقدم على شنق نفسه داخل غرفة منزله في حين عرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات المحلية، والأمنية.

وعملت المصالح الأمنية على فتح تحقيق حول الحادث بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما تم إيداع جثة الهالك صوب مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.