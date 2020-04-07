جهة الدار البيضاء تتصدر الإصابات بكورونا في المغرب بـ332 حالة- التوزيع الجغرافي

كشفت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها صباح اليوم الثلاثاء، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بكورونا في المغرب، بعد تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى الثامنة صباحا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى1141 حالة.

وتتوزع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس، على جهة الدار البيضاء- سطات (332 حالة)، متبوعة بجهات مراكش آسفي (201 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (حالة)، وفاس-مكناس (142 حالة).

وفي المرتبة الرابعة توجد جهة طنجة تطوان الحسيمة (91 حالة)، والجهة الشرقية (59 حالة)، ودرعة تافيلالت (43 حالة)، وبني ملال خنيفرة (33 حالة)، وسوس ماسة (19 حالة)، والعيون-الساقية الحمراء (4 حالات )، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، فيما لم تسجل أية حالة بجهة الداخلة-واد الذهب.

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وأوضحت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3954 حالة.

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، إلى 76 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 71 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.