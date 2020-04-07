وفيات كورونا تتخطى 75 ألفا حول العالم؛ روسيا تتخطى ألف إصابة بيوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطت وفيات فيروس كورونا حاجز 75 ألفا حول العالم، اليوم الثلاثاء، بحسب منصة "ورلدو ميتر".

وأظهرت أرقام المنصة المتخصصة في متابعة مختلف الإحصاءات العالمية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 75 ألفا و262، بزيادة 25 ألف حالة خلال 5 أيام.

وحتى التوقيت نفسه، بلغ عدد المتعافين من مرضى الفيروس أكثر من 290 ألفا، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتجاوزت حصيلة الإصابات مليونا و350 ألفا، بحسب المنصة نفسها.

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روسيا تتخطى ألف إصابة بيوم للمرة الأولى

وفي سياق ذي صلة، أعلنت روسيا، تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة تسجلها في يوم منذ انتشار الفيروس، بحسب الأناضول.

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وقالت السلطات الصحية في بيان، إنه تم تسجيل 1154 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في 43 منطقة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7497، وفق ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف البيان: "تم أيضا تسجيل 11 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58، فيما بلغ عدد المتعافين 494".

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وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم، اليوم الثلاثاء، 287 ألفا و667 شخصا، وفق بيانات موقع "Worldometer"، بينما أعلنت إيران عن موعد سيطرتها على الفيروس بحلول أواخر أيار/ مايو المقبل.

وتصدرت الصين قائمة المتعافين بـ77 ألفا و167، تلتها إسبانيا بـ40 ألفا و437، ثم ألمانيا 36 ألفا و81.

وحلت إيران رابعا بـ 24 ألفا و236، ثم إيطاليا 22 ألفا و837، تبعتها الولايات المتحدة 19 ألفا و810، ثم فرنسا 17 ألفا و250.

وحتى صباح اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و347 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 286 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".