شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يوجه بدراسة آلية النافذة الواحدة لتحصيل الموارد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 وجه محافظ تعز الاستاذ نبيل شمسان، مكتبي المالية والموارد المالية بالمحافظة بإعداد دراسة متكاملة لتوحيد آلية تحصيل وتوحيد الأوعية الإيرادية والعمل بنظام النافذة الواحدة.

Advertisements وناقش اجتماع برئاسة المحافظ وحضور مدير مكتب المالية الدكتور محمد السامعي ومدير الضرائب محمد السبئي ومدير الموارد المالية بالمحافظة علي راوح، تقارير الايرادات الضريبية وعملية تحصيل الموارد المختلفة واتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة المتلاعبين بعملية التحصيل و التحايل على المواطنين. وأكد المحافظ أن السلطة المحلية عازمة على العمل بنظام النافذة الواحدة لتحصيل الضرائب والوجبات وغيرها وتوحيد الآلية لمنع ابتزاز المواطنين وأصحاب المحلات التجارية ووقف التلاعب في تحصيل الموارد وإحالة المتورطين باستغلال المواطنين للقضاء

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