شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قتيلا وجريحا حوثيا بنيران القوات الحكومية اليمنية في جبهات غرب تعز والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من الجبهات الغربية لمدينة تعز.

وطبقا لمصادر محلية، فإن المواجهات تركزت في محيط جبل هان وجبهة الصياحي وتباب موكنة والخلوة وماتع غرب المدينة إثر هجوم لمليشيا الحوثي. وتمكن ابطال الجيش من التصدي لهجوم المليشيا، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لساعات، مصحوبة بقصف مدفعي وتغيطة نارية كثيفة. Advertisements وأسفرت المعارك عن سقوط أكثر 7 قتلى وجرح أكثر من 15 من عناصر المليشيا الانقلابية. وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على الاحياء السكنية في منطقة بيرباشا والمطار القديم والضباب غرب المدينة. وجاء القصف بعد فشل مليشيا الحوثي ففي أحداث أي اختراق في جبهات المدينة الغربية والشرقية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 22 قتيلا وجريحا حوثيا بنيران القوات الحكومية اليمنية في جبهات غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.