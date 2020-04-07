شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الجنوبية المشتركة تشتبك مع المليشيات في باب غلق بالضالع والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 تخوض وحدات القوات الجنوبية المشتركة، اشتباكات متبادلة مع عناصر مسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران في جبهة باب غلق، شرقي بلدة العود بالضالع.

وبحسب مصادر محلية، فان اشتباكات متبادلة اندلعت بالأطراف الشرقية لبلدة العود بقعطبة، بين القوات الجنوبية و عناصر مسلحي المليشيات تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة و أسلحة الدروع. Advertisements وطبقا للمصادر، فان الإشتباكات استمرت لساعات. وكانت جبهات الضالع المتناثرة على الحدود الشمالية و الغربية للمدينة شهدت حالة من الهدوء المشوب بالحذر خلال الأيام القليلة الماضية

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