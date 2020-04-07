مسؤولة أممية: قصف الحوثيين على السجن المركزي بتعز قد يرقى إلى جريمة حرب

الثلاثاء 7 أبريل 2020

قالت مسؤولة المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن قصف الحوثيين على السجن المركزي في تعز وسط اليمن، "قد يرقى إلى جريمة حرب".



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وأضافت المفوضية السامية، في بيان لها، "يبدو أن الهجوم ينتهك القانون الإنساني الدولي، واعتماداَ على الظروف قد يرقى إلى جريمة حرب".

وذكرت باشيليت أنه في وقت الهجوم، لم ترد تقارير عن وقوع اشتباكات مسلحة بين الأطراف المتحاربة في المنطقة. علاوة على ذلك، لم يكن هناك وجود عسكري واضح في محيط السجن