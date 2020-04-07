شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 743 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:17 مساءً, 7 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجّلت إسبانيا اليوم 743 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13798 حالة، مبينةً أنه تم تسجيل 5478 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 140510 حالة.

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